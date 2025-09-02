ViralMind (VIRAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01913994$ 0.01913994 $ 0.01913994 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.42% Promjena cijene (1D) +0.95% Promjena cijene (7D) -3.29% Promjena cijene (7D) -3.29%

ViralMind (VIRAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIRALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIRAL je $ 0.01913994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIRAL se promijenio za +2.42% u posljednjih sat vremena, +0.95% u posljednjih 24 sata i -3.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ViralMind (VIRAL)

Tržišna kapitalizacija $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K Količina u optjecaju 965.83M 965.83M 965.83M Ukupna količina 999,891,914.146408 999,891,914.146408 999,891,914.146408

Trenutačna tržišna kapitalizacija ViralMind je $ 28.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIRAL je 965.83M, s ukupnom količinom od 999891914.146408. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.24K.