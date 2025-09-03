Više o VIORA

VIORA IS ONLINE Logotip

VIORA IS ONLINE Cijena (VIORA)

Neuvršten

1 VIORA u USD cijena uživo:

--
----
+1.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena VIORA IS ONLINE (VIORA)
VIORA IS ONLINE (VIORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00247063
$ 0.00247063$ 0.00247063

$ 0
$ 0$ 0

-2.36%

+1.24%

-0.46%

-0.46%

VIORA IS ONLINE (VIORA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIORA je $ 0.00247063, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIORA se promijenio za -2.36% u posljednjih sat vremena, +1.24% u posljednjih 24 sata i -0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VIORA IS ONLINE (VIORA)

$ 18.74K
$ 18.74K$ 18.74K

--
----

$ 18.74K
$ 18.74K$ 18.74K

997.70M
997.70M 997.70M

997,697,802.054385
997,697,802.054385 997,697,802.054385

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIORA IS ONLINE je $ 18.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIORA je 997.70M, s ukupnom količinom od 997697802.054385. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.74K.

VIORA IS ONLINE (VIORA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VIORA IS ONLINE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VIORA IS ONLINE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VIORA IS ONLINE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VIORA IS ONLINE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.24%
30 dana$ 0+15.01%
60 dana$ 0+26.08%
90 dana$ 0--

Što je VIORA IS ONLINE (VIORA)

👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning.

Resurs VIORA IS ONLINE (VIORA)

Službena web-stranica

VIORA IS ONLINE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VIORA IS ONLINE (VIORA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VIORA IS ONLINE (VIORA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VIORA IS ONLINE.

Provjerite VIORA IS ONLINE predviđanje cijene sada!

VIORA u lokalnim valutama

VIORA IS ONLINE (VIORA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VIORA IS ONLINE (VIORA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIORA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VIORA IS ONLINE (VIORA)

Koliko VIORA IS ONLINE (VIORA) vrijedi danas?
Cijena VIORA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIORA u USD?
Trenutačna cijena VIORA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VIORA IS ONLINE?
Tržišna kapitalizacija za VIORA je $ 18.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIORA?
Količina u optjecaju za VIORA je 997.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIORA?
VIORA je postigao ATH cijenu od 0.00247063 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIORA?
VIORA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIORA?
24-satni obujam trgovanja za VIORA je -- USD.
Hoće li VIORA još narasti ove godine?
VIORA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIORA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.