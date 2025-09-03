VIORA IS ONLINE (VIORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00247063$ 0.00247063 $ 0.00247063 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.36% Promjena cijene (1D) +1.24% Promjena cijene (7D) -0.46% Promjena cijene (7D) -0.46%

VIORA IS ONLINE (VIORA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIORA je $ 0.00247063, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIORA se promijenio za -2.36% u posljednjih sat vremena, +1.24% u posljednjih 24 sata i -0.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VIORA IS ONLINE (VIORA)

Tržišna kapitalizacija $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K Količina u optjecaju 997.70M 997.70M 997.70M Ukupna količina 997,697,802.054385 997,697,802.054385 997,697,802.054385

