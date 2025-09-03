VinDax Coin (VD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01574736 24-satna najniža cijena $ 0.02373318 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01574736 24-satna najviša cijena $ 0.02373318 Najviša cijena ikada $ 0.198579 Najniža cijena $ 0.0034154 Promjena cijene (1H) -20.64% Promjena cijene (1D) -10.53% Promjena cijene (7D) -11.92%

VinDax Coin (VD) cijena u stvarnom vremenu je $0.01587674. Tijekom protekla 24 sata, VDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01574736 i najviše cijene $ 0.02373318, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VD je $ 0.198579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0034154.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VD se promijenio za -20.64% u posljednjih sat vremena, -10.53% u posljednjih 24 sata i -11.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VinDax Coin (VD)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.98M Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 125,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VinDax Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VD je 0.00, s ukupnom količinom od 125000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.98M.