Više o VIKITA

VIKITA Informacije o cijeni

VIKITA Službena web stranica

VIKITA Tokenomija

VIKITA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

VIKITA Logotip

VIKITA Cijena (VIKITA)

Neuvršten

1 VIKITA u USD cijena uživo:

--
----
-0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena VIKITA (VIKITA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:22:13 (UTC+8)

VIKITA (VIKITA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00801098
$ 0.00801098$ 0.00801098

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.48%

-44.50%

-44.50%

VIKITA (VIKITA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIKITAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIKITA je $ 0.00801098, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIKITA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.48% u posljednjih 24 sata i -44.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VIKITA (VIKITA)

$ 35.36K
$ 35.36K$ 35.36K

--
----

$ 35.36K
$ 35.36K$ 35.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIKITA je $ 35.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIKITA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.36K.

VIKITA (VIKITA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VIKITA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VIKITA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VIKITA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VIKITA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.48%
30 dana$ 0-56.63%
60 dana$ 0-78.14%
90 dana$ 0--

Što je VIKITA (VIKITA)

VIKITA is not just a cryptocurrency; it's a whole meme experience that makes every investment fun and engaging. With this token, you not only get the chance to participate in cryptocurrency games but also become part of a global meme community. Upcoming Game: Vikita Metaversia In addition to its vibrant community and interactive elements, VIKITA will introduce an exciting new game, Vikita Metaversia. This game will be integrated into the VIKITA ecosystem and promises to offer: Immersive Gameplay: Dive into a rich, interactive world where meme culture and cryptocurrency come together in innovative ways. Unique Challenges and Rewards: Engage in fun challenges and quests, earning rewards that enhance your experience and status within the VIKITA community. Community Interaction: Collaborate with other players, participate in global events, and contribute to the evolution of the game's universe. Exclusive Features: Unlock special in-game content and bonuses that are available only to token holders, making your participation even more rewarding. With Vikita Metaversia, VIKITA aims to create a dynamic and entertaining environment that enhances both the gaming and investing experiences for its users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs VIKITA (VIKITA)

Službena web-stranica

VIKITA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VIKITA (VIKITA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VIKITA (VIKITA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VIKITA.

Provjerite VIKITA predviđanje cijene sada!

VIKITA u lokalnim valutama

VIKITA (VIKITA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VIKITA (VIKITA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIKITA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VIKITA (VIKITA)

Koliko VIKITA (VIKITA) vrijedi danas?
Cijena VIKITA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIKITA u USD?
Trenutačna cijena VIKITA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VIKITA?
Tržišna kapitalizacija za VIKITA je $ 35.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIKITA?
Količina u optjecaju za VIKITA je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIKITA?
VIKITA je postigao ATH cijenu od 0.00801098 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIKITA?
VIKITA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIKITA?
24-satni obujam trgovanja za VIKITA je -- USD.
Hoće li VIKITA još narasti ove godine?
VIKITA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIKITA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:22:13 (UTC+8)

VIKITA (VIKITA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.