Viking Elon Logotip

Viking Elon Cijena (VELON)

Neuvršten

1 VELON u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Viking Elon (VELON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:40:05 (UTC+8)

Viking Elon (VELON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.00%

-0.00%

-0.00%

Viking Elon (VELON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VELONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VELON je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VELON se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Viking Elon (VELON)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.00K
$ 2.00K$ 2.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Viking Elon je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VELON je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.00K.

Viking Elon (VELON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Viking Elon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Viking Elon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Viking Elon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Viking Elon u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.00%
30 dana$ 0+0.01%
60 dana$ 0-0.01%
90 dana$ 0--

Što je Viking Elon (VELON)

The Viking Elon is a crypto project that builds Metaverse NFT-based game. Moreover, players could play to earn there. The nearest project’s plans include preselling in-game NFTs and launching the Viking Elon Game. Such a P2E game will be available on all devices. Moreover, users could mint and trade nonfungible tokens and enjoy a variety of gameplay such as refinement and reproduction. Also, this community-driven startup has issued $VELON altcoin with auto-staking rewards. Find more details about the coin in the next paragraph. VELON is a BEP20 (BSC) token with a 12% tax rate. Therefore, the coin contract charges each transaction with a twelve percent fee and reallocates it. Automatically, 4-5% goes to the existing token-holders. Another 3-4% goes to marketing and development purposes. Also, 2% goes to the liquidity pool on the PancakeSwap. The rest 1%, goes to the burning address. However, the primary utility value allows token-owners to play with other players, buy and sell lands and assets in The Viking Elon’s metaverse.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Viking Elon (VELON)

Koliko Viking Elon (VELON) vrijedi danas?
Cijena VELON uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VELON u USD?
Trenutačna cijena VELON u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Viking Elon?
Tržišna kapitalizacija za VELON je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VELON?
Količina u optjecaju za VELON je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VELON?
VELON je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VELON?
VELON je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VELON?
24-satni obujam trgovanja za VELON je -- USD.
Hoće li VELON još narasti ove godine?
VELON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VELON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:40:05 (UTC+8)

