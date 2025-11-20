Vies Token Cijena danas

Trenutačna cijena Vies Token (VIES) danas je --, s promjenom od 4.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIES u USD je -- po VIES.

Vies Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 376,631, s količinom u optjecaju od 806.38M VIES. Tijekom posljednja 24 sata, VIES trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01529872, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VIES se kretao +0.30% u posljednjem satu i -10.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Vies Token (VIES)

Tržišna kapitalizacija $ 376.63K$ 376.63K $ 376.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 376.63K$ 376.63K $ 376.63K Količina u optjecaju 806.38M 806.38M 806.38M Ukupna količina 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vies Token je $ 376.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIES je 806.38M, s ukupnom količinom od 806378225.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 376.63K.