VidyX (VIDYX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.25 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.81%

VidyX (VIDYX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIDYXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIDYX je $ 3.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIDYX se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VidyX (VIDYX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 182.45K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VidyX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIDYX je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 182.45K.