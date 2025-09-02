Vidya (VIDYA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0177824 $ 0.0177824 $ 0.0177824 24-satna najniža cijena $ 0.02072255 $ 0.02072255 $ 0.02072255 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0177824$ 0.0177824 $ 0.0177824 24-satna najviša cijena $ 0.02072255$ 0.02072255 $ 0.02072255 Najviša cijena ikada $ 0.554225$ 0.554225 $ 0.554225 Najniža cijena $ 0.01275099$ 0.01275099 $ 0.01275099 Promjena cijene (1H) +13.97% Promjena cijene (1D) +13.04% Promjena cijene (7D) -0.97% Promjena cijene (7D) -0.97%

Vidya (VIDYA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02069066. Tijekom protekla 24 sata, VIDYAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0177824 i najviše cijene $ 0.02072255, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIDYA je $ 0.554225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01275099.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIDYA se promijenio za +13.97% u posljednjih sat vremena, +13.04% u posljednjih 24 sata i -0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vidya (VIDYA)

Tržišna kapitalizacija $ 843.71K$ 843.71K $ 843.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Količina u optjecaju 40.76M 40.76M 40.76M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vidya je $ 843.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIDYA je 40.76M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.03M.