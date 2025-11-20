VIDT DAO Cijena danas

Trenutačna cijena VIDT DAO (VIDT) danas je $ 0.00001225, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIDT u USD je $ 0.00001225 po VIDT.

VIDT DAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,651.7, s količinom u optjecaju od 869.80M VIDT. Tijekom posljednja 24 sata, VIDT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.072876, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001209.

U kratkoročnim performansama, VIDT se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VIDT DAO (VIDT)

Tržišna kapitalizacija $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K Količina u optjecaju 869.80M 869.80M 869.80M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIDT DAO je $ 10.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIDT je 869.80M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.25K.