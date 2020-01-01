Vidaio (SN85) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vidaio (SN85), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vidaio (SN85) Informacije Službena web stranica: https://vidaio.io/ Kupi SN85 odmah!

Vidaio (SN85) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vidaio (SN85), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.53M Ukupna količina: $ 1.62M Količina u optjecaju: $ 1.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.53M Povijesni maksimum: $ 8.31 Povijesni minimum: $ 1.47 Trenutna cijena: $ 1.56

Vidaio (SN85) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vidaio (SN85) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SN85 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SN85 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SN85 tokena, istražite SN85 cijenu tokena uživo!

SN85 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SN85? Naša SN85 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SN85 predviđanje cijene tokena odmah!

