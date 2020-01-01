Victorai by Virtuals (VCTRAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Victorai by Virtuals (VCTRAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Victorai by Virtuals (VCTRAI) Informacije Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media. Službena web stranica: https://www.sportsaigents.com/ Kupi VCTRAI odmah!

Victorai by Virtuals (VCTRAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Victorai by Virtuals (VCTRAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 254.17K $ 254.17K $ 254.17K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 254.17K $ 254.17K $ 254.17K Povijesni maksimum: $ 0.00212508 $ 0.00212508 $ 0.00212508 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0002535 $ 0.0002535 $ 0.0002535 Saznajte više o cijeni Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Victorai by Virtuals (VCTRAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Victorai by Virtuals (VCTRAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VCTRAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VCTRAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VCTRAI tokena, istražite VCTRAI cijenu tokena uživo!

