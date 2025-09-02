Victorai by Virtuals (VCTRAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00212508$ 0.00212508 $ 0.00212508 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.74% Promjena cijene (1D) -3.61% Promjena cijene (7D) -6.82% Promjena cijene (7D) -6.82%

Victorai by Virtuals (VCTRAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VCTRAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VCTRAI je $ 0.00212508, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VCTRAI se promijenio za +3.74% u posljednjih sat vremena, -3.61% u posljednjih 24 sata i -6.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Victorai by Virtuals (VCTRAI)

Tržišna kapitalizacija $ 248.50K$ 248.50K $ 248.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 248.50K$ 248.50K $ 248.50K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Victorai by Virtuals je $ 248.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VCTRAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 248.50K.