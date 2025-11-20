Victor Cijena danas

Trenutačna cijena Victor (VICTOR) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VICTOR u USD je -- po VICTOR.

Victor trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,230.86, s količinom u optjecaju od 999.47M VICTOR. Tijekom posljednja 24 sata, VICTOR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VICTOR se kretao -- u posljednjem satu i -14.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Victor (VICTOR)

Tržišna kapitalizacija $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Količina u optjecaju 999.47M 999.47M 999.47M Ukupna količina 999,466,376.40978 999,466,376.40978 999,466,376.40978

