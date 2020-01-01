Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Viction Bridged USDT (USDT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Viction Bridged USDT (USDT) Informacije

Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility.

Službena web stranica:
https://arken.ag/bridge

Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Viction Bridged USDT (USDT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 54.00K
Ukupna količina:
$ 54.00K
Količina u optjecaju:
$ 54.00K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 54.00K
Povijesni maksimum:
$ 2.0
Povijesni minimum:
$ 0.494536
Trenutna cijena:
$ 1.0
Viction Bridged USDT (USDT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Viction Bridged USDT (USDT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj USDT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja USDT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku USDT tokena, istražite USDT cijenu tokena uživo!

