Viction Bridged USDT (USDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.999846 $ 0.999846 $ 0.999846 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.999846$ 0.999846 $ 0.999846 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Najniža cijena $ 0.494536$ 0.494536 $ 0.494536 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -- Promjena cijene (7D) --

Viction Bridged USDT (USDT) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, USDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999846 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDT je $ 2.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.494536.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Viction Bridged USDT (USDT)

Tržišna kapitalizacija $ 54.00K$ 54.00K $ 54.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.00K$ 54.00K $ 54.00K Količina u optjecaju 54.00K 54.00K 54.00K Ukupna količina 54,000.7057 54,000.7057 54,000.7057

Trenutačna tržišna kapitalizacija Viction Bridged USDT je $ 54.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDT je 54.00K, s ukupnom količinom od 54000.7057. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.00K.