ViciCoin (VCNT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ViciCoin (VCNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

ViciCoin (VCNT) Informacije ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT. Službena web stranica: https://vicicoin.io/ Bijela knjiga: https://vicimarket.io/static/VicCoin_whitepaper.pdf Kupi VCNT odmah!

ViciCoin (VCNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ViciCoin (VCNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 105.45M $ 105.45M $ 105.45M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 5.70M $ 5.70M $ 5.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 185.12M $ 185.12M $ 185.12M Povijesni maksimum: $ 25.01 $ 25.01 $ 25.01 Povijesni minimum: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Trenutna cijena: $ 18.53 $ 18.53 $ 18.53 Saznajte više o cijeni ViciCoin (VCNT)

ViciCoin (VCNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ViciCoin (VCNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VCNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VCNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VCNT tokena, istražite VCNT cijenu tokena uživo!

