ViciCoin (VCNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 18.51 $ 18.51 $ 18.51 24-satna najniža cijena $ 18.77 $ 18.77 $ 18.77 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 18.51$ 18.51 $ 18.51 24-satna najviša cijena $ 18.77$ 18.77 $ 18.77 Najviša cijena ikada $ 25.01$ 25.01 $ 25.01 Najniža cijena $ 4.15$ 4.15 $ 4.15 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) -0.28% Promjena cijene (7D) -0.28%

ViciCoin (VCNT) cijena u stvarnom vremenu je $18.63. Tijekom protekla 24 sata, VCNTtrgovalo je između najniže cijene $ 18.51 i najviše cijene $ 18.77, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VCNT je $ 25.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.15.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VCNT se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ViciCoin (VCNT)

Tržišna kapitalizacija $ 106.16M$ 106.16M $ 106.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 186.36M$ 186.36M $ 186.36M Količina u optjecaju 5.70M 5.70M 5.70M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ViciCoin je $ 106.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VCNT je 5.70M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.36M.