ViciCoin Cijena (VCNT)

1 VCNT u USD cijena uživo:

$18.63
$18.63$18.63
-0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena ViciCoin (VCNT)
ViciCoin (VCNT) Informacije o cijeni (USD)

ViciCoin (VCNT) cijena u stvarnom vremenu je $18.63.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VCNT se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija ViciCoin je $ 106.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VCNT je 5.70M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.36M.

ViciCoin (VCNT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ViciCoin u USD iznosila je $ -0.05664252666158.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ViciCoin u USD iznosila je $ -0.5027901660.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ViciCoin u USD iznosila je $ -0.8350562160.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ViciCoin u USD iznosila je $ -1.21892325040774.

Što je ViciCoin (VCNT)

ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by Vici Network to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on leading protocols, including Coinbase and Uniswap. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.

ViciCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ViciCoin (VCNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ViciCoin (VCNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ViciCoin.

Provjerite ViciCoin predviđanje cijene sada!

ViciCoin (VCNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ViciCoin (VCNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VCNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ViciCoin (VCNT)

Koliko ViciCoin (VCNT) vrijedi danas?
Cijena VCNT uživo u USD je 18.63 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VCNT u USD?
Trenutačna cijena VCNT u USD je $ 18.63. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ViciCoin?
Tržišna kapitalizacija za VCNT je $ 106.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VCNT?
Količina u optjecaju za VCNT je 5.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VCNT?
VCNT je postigao ATH cijenu od 25.01 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VCNT?
VCNT je vidio ATL cijenu od 4.15 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VCNT?
24-satni obujam trgovanja za VCNT je -- USD.
Hoće li VCNT još narasti ove godine?
VCNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VCNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
