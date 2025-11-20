Vibing Cat Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Vibing Cat Coin (VIBECOIN) danas je $ 0.00557007, s promjenom od 31.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIBECOIN u USD je $ 0.00557007 po VIBECOIN.

Vibing Cat Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,598,556, s količinom u optjecaju od 999.62M VIBECOIN. Tijekom posljednja 24 sata, VIBECOIN trgovao je između $ 0.00407033 (niska) i $ 0.00559309 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00536297, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, VIBECOIN se kretao +10.14% u posljednjem satu i +108.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Vibing Cat Coin (VIBECOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M Količina u optjecaju 999.62M 999.62M 999.62M Ukupna količina 999,618,089.1019359 999,618,089.1019359 999,618,089.1019359

