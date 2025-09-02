Vibing Cat (VCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.109494 $ 0.109494 $ 0.109494 24-satna najniža cijena $ 0.113747 $ 0.113747 $ 0.113747 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.109494$ 0.109494 $ 0.109494 24-satna najviša cijena $ 0.113747$ 0.113747 $ 0.113747 Najviša cijena ikada $ 21.47$ 21.47 $ 21.47 Najniža cijena $ 0.056815$ 0.056815 $ 0.056815 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) +1.36% Promjena cijene (7D) -7.07% Promjena cijene (7D) -7.07%

Vibing Cat (VCAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.112863. Tijekom protekla 24 sata, VCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.109494 i najviše cijene $ 0.113747, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VCAT je $ 21.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.056815.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VCAT se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, +1.36% u posljednjih 24 sata i -7.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vibing Cat (VCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 138.44K$ 138.44K $ 138.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.44K$ 138.44K $ 138.44K Količina u optjecaju 1.22M 1.22M 1.22M Ukupna količina 1,222,584.506190634 1,222,584.506190634 1,222,584.506190634

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vibing Cat je $ 138.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VCAT je 1.22M, s ukupnom količinom od 1222584.506190634. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.44K.