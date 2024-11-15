Vibe Cat (VIBE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vibe Cat (VIBE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vibe Cat (VIBE) Informacije Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others. Službena web stranica: https://vibecat.com Kupi VIBE odmah!

Vibe Cat (VIBE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vibe Cat (VIBE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 849.78K $ 849.78K $ 849.78K Ukupna količina: $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M Količina u optjecaju: $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 849.78K $ 849.78K $ 849.78K Povijesni maksimum: $ 0.03076981 $ 0.03076981 $ 0.03076981 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00086502 $ 0.00086502 $ 0.00086502 Saznajte više o cijeni Vibe Cat (VIBE)

Vibe Cat (VIBE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vibe Cat (VIBE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VIBE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VIBE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VIBE tokena, istražite VIBE cijenu tokena uživo!

