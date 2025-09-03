Vibe Cat (VIBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03076981$ 0.03076981 $ 0.03076981 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.46% Promjena cijene (1D) +7.39% Promjena cijene (7D) -9.66% Promjena cijene (7D) -9.66%

Vibe Cat (VIBE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIBE je $ 0.03076981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIBE se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, +7.39% u posljednjih 24 sata i -9.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vibe Cat (VIBE)

Tržišna kapitalizacija $ 918.08K$ 918.08K $ 918.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 918.08K$ 918.08K $ 918.08K Količina u optjecaju 982.38M 982.38M 982.38M Ukupna količina 982,376,081.825391 982,376,081.825391 982,376,081.825391

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vibe Cat je $ 918.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIBE je 982.38M, s ukupnom količinom od 982376081.825391. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 918.08K.