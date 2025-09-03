Više o VIBE

Vibe Cat Cijena (VIBE)

1 VIBE u USD cijena uživo:

$0.00093455
+7.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Vibe Cat (VIBE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:39:15 (UTC+8)

Vibe Cat (VIBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.03076981
$ 0
+0.46%

+7.39%

-9.66%

-9.66%

Vibe Cat (VIBE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VIBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VIBE je $ 0.03076981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VIBE se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, +7.39% u posljednjih 24 sata i -9.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vibe Cat (VIBE)

$ 918.08K
--
$ 918.08K
982.38M
982,376,081.825391
Trenutačna tržišna kapitalizacija Vibe Cat je $ 918.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VIBE je 982.38M, s ukupnom količinom od 982376081.825391. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 918.08K.

Vibe Cat (VIBE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vibe Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vibe Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vibe Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vibe Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+7.39%
30 dana$ 0-7.80%
60 dana$ 0-6.20%
90 dana$ 0--

Što je Vibe Cat (VIBE)

Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Vibe Cat (VIBE)

Službena web-stranica

Vibe Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vibe Cat (VIBE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vibe Cat (VIBE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vibe Cat.

Provjerite Vibe Cat predviđanje cijene sada!

VIBE u lokalnim valutama

Vibe Cat (VIBE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vibe Cat (VIBE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VIBE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vibe Cat (VIBE)

Koliko Vibe Cat (VIBE) vrijedi danas?
Cijena VIBE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VIBE u USD?
Trenutačna cijena VIBE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vibe Cat?
Tržišna kapitalizacija za VIBE je $ 918.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VIBE?
Količina u optjecaju za VIBE je 982.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VIBE?
VIBE je postigao ATH cijenu od 0.03076981 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VIBE?
VIBE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VIBE?
24-satni obujam trgovanja za VIBE je -- USD.
Hoće li VIBE još narasti ove godine?
VIBE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VIBE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.