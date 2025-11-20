VIBE AI Cijena danas

Trenutačna cijena VIBE AI (VIBE) danas je $ 0.00012658, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIBE u USD je $ 0.00012658 po VIBE.

VIBE AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 113,684, s količinom u optjecaju od 897.47M VIBE. Tijekom posljednja 24 sata, VIBE trgovao je između $ 0.00012125 (niska) i $ 0.00012963 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00067476, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005169.

U kratkoročnim performansama, VIBE se kretao -1.28% u posljednjem satu i -33.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VIBE AI (VIBE)

Tržišna kapitalizacija $ 113.68K$ 113.68K $ 113.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 126.67K$ 126.67K $ 126.67K Količina u optjecaju 897.47M 897.47M 897.47M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

