Više o $VIBE

$VIBE Informacije o cijeni

$VIBE Tokenomija

$VIBE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

VIBE Logotip

VIBE Cijena ($VIBE)

Neuvršten

1 $VIBE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena VIBE ($VIBE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:16:15 (UTC+8)

VIBE ($VIBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.28%

-2.28%

VIBE ($VIBE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $VIBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $VIBE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $VIBE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VIBE ($VIBE)

$ 10.64K
$ 10.64K$ 10.64K

--
----

$ 10.64K
$ 10.64K$ 10.64K

997.79M
997.79M 997.79M

997,793,730.515613
997,793,730.515613 997,793,730.515613

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIBE je $ 10.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $VIBE je 997.79M, s ukupnom količinom od 997793730.515613. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.64K.

VIBE ($VIBE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz VIBE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz VIBE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz VIBE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz VIBE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+23.18%
60 dana$ 0+14.17%
90 dana$ 0--

Što je VIBE ($VIBE)

Just spread some good and loved vibes ! 🐇💞 We are are to change the vision of Solana. No more Pvp or Rug, only good and loved vibes ! I try to construct a community. I want people come in he project because he like my vision or the meme and not in only goal to make monay easilly. Cook some meme, discuss from all and nothing, enjoy some good word, just Love and Vibe ! Thenroad can be difficultnbe the rewar can be great.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

VIBE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VIBE ($VIBE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VIBE ($VIBE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VIBE.

Provjerite VIBE predviđanje cijene sada!

$VIBE u lokalnim valutama

VIBE ($VIBE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VIBE ($VIBE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $VIBE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VIBE ($VIBE)

Koliko VIBE ($VIBE) vrijedi danas?
Cijena $VIBE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $VIBE u USD?
Trenutačna cijena $VIBE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VIBE?
Tržišna kapitalizacija za $VIBE je $ 10.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $VIBE?
Količina u optjecaju za $VIBE je 997.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $VIBE?
$VIBE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $VIBE?
$VIBE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $VIBE?
24-satni obujam trgovanja za $VIBE je -- USD.
Hoće li $VIBE još narasti ove godine?
$VIBE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $VIBE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:16:15 (UTC+8)

VIBE ($VIBE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.