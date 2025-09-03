VIBE ($VIBE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.28% Promjena cijene (7D) -2.28%

VIBE ($VIBE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $VIBEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $VIBE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $VIBE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VIBE ($VIBE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Količina u optjecaju 997.79M 997.79M 997.79M Ukupna količina 997,793,730.515613 997,793,730.515613 997,793,730.515613

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIBE je $ 10.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $VIBE je 997.79M, s ukupnom količinom od 997793730.515613. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.64K.