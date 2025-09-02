VFOX (VFOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.009229 $ 0.009229 $ 0.009229 24-satna najniža cijena $ 0.00943103 $ 0.00943103 $ 0.00943103 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.009229$ 0.009229 $ 0.009229 24-satna najviša cijena $ 0.00943103$ 0.00943103 $ 0.00943103 Najviša cijena ikada $ 5.28$ 5.28 $ 5.28 Najniža cijena $ 0.00752955$ 0.00752955 $ 0.00752955 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.47% Promjena cijene (7D) +0.92% Promjena cijene (7D) +0.92%

VFOX (VFOX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00938636. Tijekom protekla 24 sata, VFOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.009229 i najviše cijene $ 0.00943103, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VFOX je $ 5.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00752955.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VFOX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i +0.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VFOX (VFOX)

Tržišna kapitalizacija $ 197.08K$ 197.08K $ 197.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 197.11K$ 197.11K $ 197.11K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VFOX je $ 197.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VFOX je 21.00M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 197.11K.