VetMe (VETME) Informacije VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients. Službena web stranica: https://vetmeblock.com Kupi VETME odmah!

VetMe (VETME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VetMe (VETME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 350.41K $ 350.41K $ 350.41K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 977.33M $ 977.33M $ 977.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 358.54K $ 358.54K $ 358.54K Povijesni maksimum: $ 0.00537621 $ 0.00537621 $ 0.00537621 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00035854 $ 0.00035854 $ 0.00035854 Saznajte više o cijeni VetMe (VETME)

VetMe (VETME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VetMe (VETME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VETME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VETME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VETME tokena, istražite VETME cijenu tokena uživo!

