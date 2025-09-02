VetMe (VETME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00537621 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.65% Promjena cijene (7D) -2.14%

VetMe (VETME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VETMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VETME je $ 0.00537621, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VETME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.65% u posljednjih 24 sata i -2.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VetMe (VETME)

Tržišna kapitalizacija $ 360.93K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 369.30K Količina u optjecaju 977.33M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VetMe je $ 360.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VETME je 977.33M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.30K.