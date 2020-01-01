Veterans for the Cause (VETS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Veterans for the Cause (VETS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Veterans for the Cause (VETS) Informacije Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives. Službena web stranica: https://vetsforthecause.com Kupi VETS odmah!

Veterans for the Cause (VETS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Veterans for the Cause (VETS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Povijesni maksimum: $ 0.073523 $ 0.073523 $ 0.073523 Povijesni minimum: $ 0.0310222 $ 0.0310222 $ 0.0310222 Trenutna cijena: $ 0.03239904 $ 0.03239904 $ 0.03239904 Saznajte više o cijeni Veterans for the Cause (VETS)

Veterans for the Cause (VETS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Veterans for the Cause (VETS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VETS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VETS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VETS tokena, istražite VETS cijenu tokena uživo!

