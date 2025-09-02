Veterans for the Cause (VETS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03276126 $ 0.03276126 $ 0.03276126 24-satna najniža cijena $ 0.03445697 $ 0.03445697 $ 0.03445697 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03276126$ 0.03276126 $ 0.03276126 24-satna najviša cijena $ 0.03445697$ 0.03445697 $ 0.03445697 Najviša cijena ikada $ 0.073523$ 0.073523 $ 0.073523 Najniža cijena $ 0.0310222$ 0.0310222 $ 0.0310222 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) +1.26% Promjena cijene (7D) +2.79% Promjena cijene (7D) +2.79%

Veterans for the Cause (VETS) cijena u stvarnom vremenu je $0.0344027. Tijekom protekla 24 sata, VETStrgovalo je između najniže cijene $ 0.03276126 i najviše cijene $ 0.03445697, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VETS je $ 0.073523, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0310222.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VETS se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +1.26% u posljednjih 24 sata i +2.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Veterans for the Cause (VETS)

Tržišna kapitalizacija $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Veterans for the Cause je $ 3.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VETS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.44M.