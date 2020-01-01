Vestra DAO (VSTR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vestra DAO (VSTR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vestra DAO (VSTR) Informacije VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem. Službena web stranica: https://vestradao.com/ Bijela knjiga: https://vestradao.com/downloads/WhitepaperEN.pdf Kupi VSTR odmah!

Vestra DAO (VSTR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vestra DAO (VSTR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.51M $ 8.51M $ 8.51M Ukupna količina: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Količina u optjecaju: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 262.79M $ 262.79M $ 262.79M Povijesni maksimum: $ 0.01653066 $ 0.01653066 $ 0.01653066 Povijesni minimum: $ 0.00124947 $ 0.00124947 $ 0.00124947 Trenutna cijena: $ 0.00525218 $ 0.00525218 $ 0.00525218 Saznajte više o cijeni Vestra DAO (VSTR)

Vestra DAO (VSTR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vestra DAO (VSTR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VSTR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VSTR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VSTR tokena, istražite VSTR cijenu tokena uživo!

