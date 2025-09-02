Više o VSTR

VSTR Informacije o cijeni

VSTR Bijela knjiga

VSTR Službena web stranica

VSTR Tokenomija

VSTR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Vestra DAO Logotip

Vestra DAO Cijena (VSTR)

Neuvršten

1 VSTR u USD cijena uživo:

$0.00561468
$0.00561468$0.00561468
-0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Vestra DAO (VSTR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:54:35 (UTC+8)

Vestra DAO (VSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00124947
$ 0.00124947$ 0.00124947
24-satna najniža cijena
$ 0.00565808
$ 0.00565808$ 0.00565808
24-satna najviša cijena

$ 0.00124947
$ 0.00124947$ 0.00124947

$ 0.00565808
$ 0.00565808$ 0.00565808

$ 0.01653066
$ 0.01653066$ 0.01653066

$ 0.00124947
$ 0.00124947$ 0.00124947

+0.44%

-0.38%

-7.12%

-7.12%

Vestra DAO (VSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00561951. Tijekom protekla 24 sata, VSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00124947 i najviše cijene $ 0.00565808, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VSTR je $ 0.01653066, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00124947.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VSTR se promijenio za +0.44% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i -7.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vestra DAO (VSTR)

$ 9.10M
$ 9.10M$ 9.10M

--
----

$ 280.97M
$ 280.97M$ 280.97M

1.62B
1.62B 1.62B

49,999,880,000.0
49,999,880,000.0 49,999,880,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vestra DAO je $ 9.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VSTR je 1.62B, s ukupnom količinom od 49999880000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.97M.

Vestra DAO (VSTR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vestra DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vestra DAO u USD iznosila je $ -0.0009242228.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vestra DAO u USD iznosila je $ -0.0017041669.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vestra DAO u USD iznosila je $ -0.003460907501976345.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.38%
30 dana$ -0.0009242228-16.44%
60 dana$ -0.0017041669-30.32%
90 dana$ -0.003460907501976345-38.11%

Što je Vestra DAO (VSTR)

VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Vestra DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vestra DAO (VSTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vestra DAO (VSTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vestra DAO.

Provjerite Vestra DAO predviđanje cijene sada!

VSTR u lokalnim valutama

Vestra DAO (VSTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vestra DAO (VSTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VSTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vestra DAO (VSTR)

Koliko Vestra DAO (VSTR) vrijedi danas?
Cijena VSTR uživo u USD je 0.00561951 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VSTR u USD?
Trenutačna cijena VSTR u USD je $ 0.00561951. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vestra DAO?
Tržišna kapitalizacija za VSTR je $ 9.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VSTR?
Količina u optjecaju za VSTR je 1.62B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VSTR?
VSTR je postigao ATH cijenu od 0.01653066 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VSTR?
VSTR je vidio ATL cijenu od 0.00124947 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VSTR?
24-satni obujam trgovanja za VSTR je -- USD.
Hoće li VSTR još narasti ove godine?
VSTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VSTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:54:35 (UTC+8)

Vestra DAO (VSTR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.