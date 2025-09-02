Vestra DAO (VSTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00124947 24-satna najviša cijena $ 0.00565808 Najviša cijena ikada $ 0.01653066 Najniža cijena $ 0.00124947 Promjena cijene (1H) +0.44% Promjena cijene (1D) -0.38% Promjena cijene (7D) -7.12%

Vestra DAO (VSTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00561951. Tijekom protekla 24 sata, VSTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00124947 i najviše cijene $ 0.00565808, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VSTR je $ 0.01653066, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00124947.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VSTR se promijenio za +0.44% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i -7.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vestra DAO (VSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 9.10M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 280.97M Količina u optjecaju 1.62B Ukupna količina 49,999,880,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vestra DAO je $ 9.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VSTR je 1.62B, s ukupnom količinom od 49999880000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 280.97M.