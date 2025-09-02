Vesta Finance (VSTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 6.47$ 6.47 $ 6.47 Najniža cijena $ 0.01823604$ 0.01823604 $ 0.01823604 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.24% Promjena cijene (7D) +1.24%

Vesta Finance (VSTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.05132. Tijekom protekla 24 sata, VSTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VSTA je $ 6.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01823604.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VSTA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vesta Finance (VSTA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Količina u optjecaju 22.44M 22.44M 22.44M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vesta Finance je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VSTA je 22.44M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.13M.