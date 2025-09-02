Više o VSTA

VSTA Informacije o cijeni

VSTA Službena web stranica

VSTA Tokenomija

VSTA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Vesta Finance Logotip

Vesta Finance Cijena (VSTA)

Neuvršten

1 VSTA u USD cijena uživo:

$0.05132
$0.05132$0.05132
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Vesta Finance (VSTA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:42:02 (UTC+8)

Vesta Finance (VSTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.47
$ 6.47$ 6.47

$ 0.01823604
$ 0.01823604$ 0.01823604

--

--

+1.24%

+1.24%

Vesta Finance (VSTA) cijena u stvarnom vremenu je $0.05132. Tijekom protekla 24 sata, VSTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VSTA je $ 6.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01823604.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VSTA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vesta Finance (VSTA)

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

22.44M
22.44M 22.44M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vesta Finance je $ 1.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VSTA je 22.44M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.13M.

Vesta Finance (VSTA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vesta Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vesta Finance u USD iznosila je $ +0.0115601379.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vesta Finance u USD iznosila je $ +0.0344213606.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vesta Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0115601379+22.53%
60 dana$ +0.0344213606+67.07%
90 dana$ 0--

Što je Vesta Finance (VSTA)

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Vesta Finance (VSTA)

Službena web-stranica

Vesta Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vesta Finance (VSTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vesta Finance (VSTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vesta Finance.

Provjerite Vesta Finance predviđanje cijene sada!

VSTA u lokalnim valutama

Vesta Finance (VSTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vesta Finance (VSTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VSTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vesta Finance (VSTA)

Koliko Vesta Finance (VSTA) vrijedi danas?
Cijena VSTA uživo u USD je 0.05132 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VSTA u USD?
Trenutačna cijena VSTA u USD je $ 0.05132. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vesta Finance?
Tržišna kapitalizacija za VSTA je $ 1.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VSTA?
Količina u optjecaju za VSTA je 22.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VSTA?
VSTA je postigao ATH cijenu od 6.47 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VSTA?
VSTA je vidio ATL cijenu od 0.01823604 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VSTA?
24-satni obujam trgovanja za VSTA je -- USD.
Hoće li VSTA još narasti ove godine?
VSTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VSTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:42:02 (UTC+8)

Vesta Finance (VSTA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.