Vesper Finance (VSP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03988204 $ 0.03988204 $ 0.03988204 24-satna najniža cijena $ 0.182276 $ 0.182276 $ 0.182276 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03988204$ 0.03988204 $ 0.03988204 24-satna najviša cijena $ 0.182276$ 0.182276 $ 0.182276 Najviša cijena ikada $ 79.51$ 79.51 $ 79.51 Najniža cijena $ 0.01046877$ 0.01046877 $ 0.01046877 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) +3.67% Promjena cijene (7D) -2.84% Promjena cijene (7D) -2.84%

Vesper Finance (VSP) cijena u stvarnom vremenu je $0.178717. Tijekom protekla 24 sata, VSPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03988204 i najviše cijene $ 0.182276, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VSP je $ 79.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01046877.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VSP se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +3.67% u posljednjih 24 sata i -2.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vesper Finance (VSP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Količina u optjecaju 8.51M 8.51M 8.51M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vesper Finance je $ 1.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VSP je 8.51M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.79M.