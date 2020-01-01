Vertical AI (VERTAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Vertical AI (VERTAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Vertical AI (VERTAI) Informacije Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting. Službena web stranica: https://www.verticalstudio.ai/ Bijela knjiga: https://docs.verticalstudio.ai/

Vertical AI (VERTAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Vertical AI (VERTAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.38M $ 22.38M $ 22.38M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.38M $ 22.38M $ 22.38M Povijesni maksimum: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Povijesni minimum: $ 0.014562 $ 0.014562 $ 0.014562 Trenutna cijena: $ 0.223665 $ 0.223665 $ 0.223665 Saznajte više o cijeni Vertical AI (VERTAI)

Vertical AI (VERTAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Vertical AI (VERTAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VERTAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VERTAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VERTAI tokena, istražite VERTAI cijenu tokena uživo!

VERTAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VERTAI? Naša VERTAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VERTAI predviđanje cijene tokena odmah!

