Vertical AI (VERTAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.096993 $ 0.096993 $ 0.096993 24-satna najniža cijena $ 0.241792 $ 0.241792 $ 0.241792 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.096993$ 0.096993 $ 0.096993 24-satna najviša cijena $ 0.241792$ 0.241792 $ 0.241792 Najviša cijena ikada $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Najniža cijena $ 0.014562$ 0.014562 $ 0.014562 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -7.22% Promjena cijene (7D) -30.99% Promjena cijene (7D) -30.99%

Vertical AI (VERTAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.209849. Tijekom protekla 24 sata, VERTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.096993 i najviše cijene $ 0.241792, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VERTAI je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VERTAI se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -7.22% u posljednjih 24 sata i -30.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vertical AI (VERTAI)

Tržišna kapitalizacija $ 21.00M$ 21.00M $ 21.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.00M$ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vertical AI je $ 21.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERTAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.00M.