Vertical AI Logotip

Vertical AI Cijena (VERTAI)

1 VERTAI u USD cijena uživo:

$0.209849
$0.209849
-7.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Vertical AI (VERTAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:54:21 (UTC+8)

Vertical AI (VERTAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.12%

-7.22%

-30.99%

-30.99%

Vertical AI (VERTAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.209849. Tijekom protekla 24 sata, VERTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.096993 i najviše cijene $ 0.241792, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VERTAI je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014562.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VERTAI se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -7.22% u posljednjih 24 sata i -30.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vertical AI (VERTAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vertical AI je $ 21.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERTAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.00M.

Vertical AI (VERTAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vertical AI u USD iznosila je $ -0.0163544041913436.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vertical AI u USD iznosila je $ -0.0295708088.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vertical AI u USD iznosila je $ +0.0034316816.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vertical AI u USD iznosila je $ +0.03016019849584788.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0163544041913436-7.22%
30 dana$ -0.0295708088-14.09%
60 dana$ +0.0034316816+1.64%
90 dana$ +0.03016019849584788+16.78%

Što je Vertical AI (VERTAI)

Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Vertical AI (VERTAI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Vertical AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vertical AI (VERTAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vertical AI (VERTAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vertical AI.

Provjerite Vertical AI predviđanje cijene sada!

VERTAI u lokalnim valutama

Vertical AI (VERTAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vertical AI (VERTAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VERTAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vertical AI (VERTAI)

Koliko Vertical AI (VERTAI) vrijedi danas?
Cijena VERTAI uživo u USD je 0.209849 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VERTAI u USD?
Trenutačna cijena VERTAI u USD je $ 0.209849. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vertical AI?
Tržišna kapitalizacija za VERTAI je $ 21.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VERTAI?
Količina u optjecaju za VERTAI je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VERTAI?
VERTAI je postigao ATH cijenu od 1.14 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VERTAI?
VERTAI je vidio ATL cijenu od 0.014562 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VERTAI?
24-satni obujam trgovanja za VERTAI je -- USD.
Hoće li VERTAI još narasti ove godine?
VERTAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VERTAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:54:21 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.