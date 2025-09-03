Vertex (VRTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00457507 24-satna najniža cijena $ 0.00490033 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.520089 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -1.65% Promjena cijene (7D) +2.89%

Vertex (VRTX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0046942. Tijekom protekla 24 sata, VRTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00457507 i najviše cijene $ 0.00490033, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VRTX je $ 0.520089, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VRTX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -1.65% u posljednjih 24 sata i +2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vertex (VRTX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.48M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.69M Količina u optjecaju 528.36M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vertex je $ 2.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VRTX je 528.36M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.69M.