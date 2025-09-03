Više o VRTX

Vertex Cijena (VRTX)

1 VRTX u USD cijena uživo:

$0.0046942
$0.0046942$0.0046942
-1.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Vertex (VRTX)
Vertex (VRTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.00%

-1.65%

+2.89%

+2.89%

Vertex (VRTX) cijena u stvarnom vremenu je $0.0046942. Tijekom protekla 24 sata, VRTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00457507 i najviše cijene $ 0.00490033, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VRTX je $ 0.520089, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VRTX se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -1.65% u posljednjih 24 sata i +2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vertex (VRTX)

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

528.36M
528.36M 528.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vertex je $ 2.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VRTX je 528.36M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.69M.

Vertex (VRTX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vertex u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vertex u USD iznosila je $ +0.1927105551.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vertex u USD iznosila je $ -0.0028937372.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vertex u USD iznosila je $ -0.032333629018596435.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.65%
30 dana$ +0.1927105551+4,105.29%
60 dana$ -0.0028937372-61.64%
90 dana$ -0.032333629018596435-87.32%

Što je Vertex (VRTX)

Vertex’s VRTX token serves as the cornerstone of Vertex Edge's decentralized exchange (DEX) network, integrating spot trading, perpetuals, and money markets into a unified order book across multiple EVM-compatible chains. The tokenomics of VRTX are designed to promote sustainable growth, incentivize participation, and optimize the ecosystem's efficiency. Trading Rewards & Emissions To foster active engagement, Vertex regularly distributes VRTX tokens as trading rewards to users participating across the chains supported by Vertex Edge. The current phase, known as the Ongoing Incentives Phase, allocates 34% of the total VRTX supply—amounting to 340 million tokens—over more than 72 weekly epochs. Each epoch spans seven days, with a predetermined pool of VRTX tokens distributed to traders based on their proportional trading activity during that period. Staking Mechanism VRTX staking encourages long-term commitment and rewards participants effectively. Key features of the staking model include: - Sustainable Rewards Model: The staking rewards structure is diversified across three primary streams: 1. Base APY: A portion of the reduced VRTX emissions is allocated to provide an initial annualized yield of 15%, tapering to 1.5% over three years. 2. Fee APY: Trading fees are used to repurchase VRTX, which is then added to the staking pool. Initially, 50% of all protocol fees are dedicated to these buybacks, with a planned increase to 100% over time. 3. Loyalty APY: Revenues from early unstake penalties are redistributed as additional yield to long-term participants. - Auto-Compounding Rewards: Staking rewards are automatically compounded, increasing the user's staked balance without manual intervention. This process utilizes USDC from the protocol's trading fees to buy back VRTX, which is then distributed back into the staking pool. - Immediate Access to Maximum Rewards: VRTX stakers can earn the highest possible yield immediately upon staking, simplifying participation and enhancing accessibility. - Flexible Unstaking Options: Users can unstake their VRTX tokens at any time, subject to a 21-day cooldown period. For those preferring immediate access, an option to bypass the cooldown is available with a 10% early withdrawal penalty. Penalties collected from early withdrawals are redistributed to the subsequent week's yield pool, benefiting long-term stakers. Market Maker Incentives Recognizing the pivotal role of market makers in maintaining liquidity, Vertex maintains a tiered rebate system linked to the amount of VRTX staked: - 3 million VRTX or more = 0.75 basis points rebate - 1 million VRTX = 0.65 basis points rebate - 300,000 VRTX = 0.55 basis points rebate - 3,000 VRTX = 0.15 basis points rebate The tiered rebate structure incentivizes deeper liquidity provision by offering higher rebates to market makers with greater stakes, thereby aligning their interests with the protocol's long-term growth. The VRTX token is natively available on Ethereum L1, Arbitrum L2, Base L2, and Blast L2 networks. In summary, Vertex’s VRTX tokenomics are strategically designed to foster sustainable ecosystem growth, incentivize active participation from various stakeholders, and ensure the long-term alignment of interests within Vertex Edge's network of exchanges.

Vertex Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vertex (VRTX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vertex (VRTX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vertex.

Provjerite Vertex predviđanje cijene sada!

VRTX u lokalnim valutama

Vertex (VRTX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vertex (VRTX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VRTX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vertex (VRTX)

Koliko Vertex (VRTX) vrijedi danas?
Cijena VRTX uživo u USD je 0.0046942 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VRTX u USD?
Trenutačna cijena VRTX u USD je $ 0.0046942. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vertex?
Tržišna kapitalizacija za VRTX je $ 2.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VRTX?
Količina u optjecaju za VRTX je 528.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VRTX?
VRTX je postigao ATH cijenu od 0.520089 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VRTX?
VRTX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VRTX?
24-satni obujam trgovanja za VRTX je -- USD.
Hoće li VRTX još narasti ove godine?
VRTX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VRTX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
