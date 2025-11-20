Verse World Cijena danas

Trenutačna cijena Verse World (VERSE) danas je $ 0.108919, s promjenom od 5.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VERSE u USD je $ 0.108919 po VERSE.

Verse World trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,891,695, s količinom u optjecaju od 100.00M VERSE. Tijekom posljednja 24 sata, VERSE trgovao je između $ 0.099939 (niska) i $ 0.11104 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.910916, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.091602.

U kratkoročnim performansama, VERSE se kretao -0.17% u posljednjem satu i +5.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Verse World (VERSE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.89M$ 10.89M $ 10.89M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.92M$ 108.92M $ 108.92M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 999,999,749.023465 999,999,749.023465 999,999,749.023465

