VersaGames (VERSA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u VersaGames (VERSA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

VersaGames (VERSA) Informacije VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames' staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project's low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. Službena web stranica: https://versagames.io/

VersaGames (VERSA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za VersaGames (VERSA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Ukupna količina: $ 320.00M $ 320.00M $ 320.00M Količina u optjecaju: $ 108.10M $ 108.10M $ 108.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Povijesni maksimum: $ 0.100492 $ 0.100492 $ 0.100492 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01359783 $ 0.01359783 $ 0.01359783 Saznajte više o cijeni VersaGames (VERSA)

VersaGames (VERSA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike VersaGames (VERSA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VERSA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VERSA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VERSA tokena, istražite VERSA cijenu tokena uživo!

VERSA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VERSA? Naša VERSA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

