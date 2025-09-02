VersaGames (VERSA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01374747 $ 0.01374747 $ 0.01374747 24-satna najniža cijena $ 0.01442661 $ 0.01442661 $ 0.01442661 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01374747$ 0.01374747 $ 0.01374747 24-satna najviša cijena $ 0.01442661$ 0.01442661 $ 0.01442661 Najviša cijena ikada $ 0.100492$ 0.100492 $ 0.100492 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -3.11% Promjena cijene (7D) +0.27% Promjena cijene (7D) +0.27%

VersaGames (VERSA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01397701. Tijekom protekla 24 sata, VERSAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01374747 i najviše cijene $ 0.01442661, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VERSA je $ 0.100492, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VERSA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -3.11% u posljednjih 24 sata i +0.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VersaGames (VERSA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M Količina u optjecaju 108.10M 108.10M 108.10M Ukupna količina 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VersaGames je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERSA je 108.10M, s ukupnom količinom od 320000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.47M.