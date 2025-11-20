VERONICA by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena VERONICA by Virtuals (VERONICA) danas je $ 0.00060081, s promjenom od 2.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VERONICA u USD je $ 0.00060081 po VERONICA.

VERONICA by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 600,813, s količinom u optjecaju od 1.00B VERONICA. Tijekom posljednja 24 sata, VERONICA trgovao je između $ 0.00054782 (niska) i $ 0.00062206 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00233193, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00054782.

U kratkoročnim performansama, VERONICA se kretao -0.45% u posljednjem satu i -16.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Tržišna kapitalizacija $ 600.81K$ 600.81K $ 600.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 600.81K$ 600.81K $ 600.81K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija VERONICA by Virtuals je $ 600.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERONICA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 600.81K.