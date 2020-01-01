Verified USD (USDV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Verified USD (USDV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Verified USD (USDV) Informacije A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar. Službena web stranica: https://usdv.money/

Verified USD (USDV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Verified USD (USDV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 60.74K Ukupna količina: $ 605.57K Količina u optjecaju: $ 605.57K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 60.74K Povijesni maksimum: $ 1.034 Povijesni minimum: $ 0.099812 Trenutna cijena: $ 0.100308

Verified USD (USDV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Verified USD (USDV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USDV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USDV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

