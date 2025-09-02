Više o USDV

Verified USD Cijena (USDV)

Neuvršten

1 USDV u USD cijena uživo:

$0.100308
$0.100308$0.100308
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Verified USD (USDV)
Verified USD (USDV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 0.099812
$ 0.099812$ 0.099812

--

--

-65.39%

-65.39%

Verified USD (USDV) cijena u stvarnom vremenu je $0.100308. Tijekom protekla 24 sata, USDVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDV je $ 1.034, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.099812.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -65.39% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Verified USD (USDV)

$ 60.74K
$ 60.74K$ 60.74K

--
----

$ 60.74K
$ 60.74K$ 60.74K

605.57K
605.57K 605.57K

605,570.249099
605,570.249099 605,570.249099

Trenutačna tržišna kapitalizacija Verified USD je $ 60.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDV je 605.57K, s ukupnom količinom od 605570.249099. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.74K.

Verified USD (USDV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Verified USD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Verified USD u USD iznosila je $ -0.0655971488.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Verified USD u USD iznosila je $ -0.0747553896.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Verified USD u USD iznosila je $ -0.09116418102741922.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0655971488-65.39%
60 dana$ -0.0747553896-74.52%
90 dana$ -0.09116418102741922-47.61%

Što je Verified USD (USDV)

A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.

Resurs Verified USD (USDV)

Službena web-stranica

Verified USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Verified USD (USDV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Verified USD (USDV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Verified USD.

Provjerite Verified USD predviđanje cijene sada!

USDV u lokalnim valutama

Verified USD (USDV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Verified USD (USDV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Verified USD (USDV)

Koliko Verified USD (USDV) vrijedi danas?
Cijena USDV uživo u USD je 0.100308 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDV u USD?
Trenutačna cijena USDV u USD je $ 0.100308. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Verified USD?
Tržišna kapitalizacija za USDV je $ 60.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDV?
Količina u optjecaju za USDV je 605.57K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDV?
USDV je postigao ATH cijenu od 1.034 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDV?
USDV je vidio ATL cijenu od 0.099812 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDV?
24-satni obujam trgovanja za USDV je -- USD.
Hoće li USDV još narasti ove godine?
USDV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
