Verified USD (USDV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Najniža cijena $ 0.099812$ 0.099812 $ 0.099812 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -65.39% Promjena cijene (7D) -65.39%

Verified USD (USDV) cijena u stvarnom vremenu je $0.100308. Tijekom protekla 24 sata, USDVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDV je $ 1.034, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.099812.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -65.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Verified USD (USDV)

Tržišna kapitalizacija $ 60.74K$ 60.74K $ 60.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.74K$ 60.74K $ 60.74K Količina u optjecaju 605.57K 605.57K 605.57K Ukupna količina 605,570.249099 605,570.249099 605,570.249099

Trenutačna tržišna kapitalizacija Verified USD je $ 60.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDV je 605.57K, s ukupnom količinom od 605570.249099. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.74K.