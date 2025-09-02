Vericore (SN70) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.455796 24-satna najviša cijena $ 0.475774 Najviša cijena ikada $ 1.086 Najniža cijena $ 0.455796 Promjena cijene (1H) -2.35% Promjena cijene (1D) -2.73% Promjena cijene (7D) -16.97%

Vericore (SN70) cijena u stvarnom vremenu je $0.459531. Tijekom protekla 24 sata, SN70trgovalo je između najniže cijene $ 0.455796 i najviše cijene $ 0.475774, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN70 je $ 1.086, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.455796.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN70 se promijenio za -2.35% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -16.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vericore (SN70)

Tržišna kapitalizacija $ 1.01M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M Količina u optjecaju 2.21M Ukupna količina 2,206,535.57167544

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vericore je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN70 je 2.21M, s ukupnom količinom od 2206535.57167544. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.