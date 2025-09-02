VeraOne (VRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 110.0 24-satna najviša cijena $ 113.87 Najviša cijena ikada $ 117.0 Najniža cijena $ 41.55 Promjena cijene (1H) +0.73% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) +4.53%

VeraOne (VRO) cijena u stvarnom vremenu je $113. Tijekom protekla 24 sata, VROtrgovalo je između najniže cijene $ 110.0 i najviše cijene $ 113.87, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VRO je $ 117.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 41.55.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VRO se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i +4.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VeraOne (VRO)

Tržišna kapitalizacija $ 40.87M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.87M Količina u optjecaju 361.72K Ukupna količina 361,721.64734437

Trenutačna tržišna kapitalizacija VeraOne je $ 40.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VRO je 361.72K, s ukupnom količinom od 361721.64734437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.87M.