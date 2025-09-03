Vera AI (VERA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00241558$ 0.00241558 $ 0.00241558 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.27% Promjena cijene (1D) +1.11% Promjena cijene (7D) +4.83% Promjena cijene (7D) +4.83%

Vera AI (VERA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VERAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VERA je $ 0.00241558, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VERA se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +1.11% u posljednjih 24 sata i +4.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vera AI (VERA)

Tržišna kapitalizacija $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Količina u optjecaju 999.70M 999.70M 999.70M Ukupna količina 999,695,022.259108 999,695,022.259108 999,695,022.259108

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vera AI je $ 18.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERA je 999.70M, s ukupnom količinom od 999695022.259108. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.25K.