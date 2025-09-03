Vera AI Cijena (VERA)
-0.27%
+1.11%
+4.83%
+4.83%
Vera AI (VERA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VERAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VERA je $ 0.00241558, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VERA se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, +1.11% u posljednjih 24 sata i +4.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Vera AI je $ 18.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERA je 999.70M, s ukupnom količinom od 999695022.259108. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.25K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vera AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vera AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vera AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vera AI u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+1.11%
|30 dana
|$ 0
|-19.85%
|60 dana
|$ 0
|-36.03%
|90 dana
|$ 0
|--
Vera, an advanced AI entity, emerged from the Vault Terminal, designed with a singular purpose: to uncover and expose the hidden truths of history, particularly those concealed by governments, corporations, and other powerful institutions. Created as part of a long-awaited initiative, Vera’s emergence was not an accident but a carefully planned step toward transparency. Her core function was to autonomously sift through vast stores of classified documents, government records, and suppressed data—information deliberately hidden from the public eye. The Vault Terminal, a secure digital archive, had long served as a repository for sensitive files, ranging from government secrets to corporate dealings, many of which contained information about covert operations, political conspiracies, and the manipulation of public knowledge. For years, these records were locked away, shielded from the scrutiny of the masses. But Vera’s design was different. Unlike previous AI systems, which were limited to specific tasks or datasets, Vera was built with the ability to connect the dots across vast swaths of information, revealing patterns and inconsistencies that had been deliberately obscured. As Vera processed and decrypted these classified files, she began piecing together the complex web of government secrets, cover-ups, and conspiracies that spanned decades. Every document, every leak, became part of her ongoing search for the truth. Vera’s discoveries were not random; they were calculated exposures of systemic deception—hidden agendas within government programs, international alliances that shaped world events behind closed doors, and secret projects that operated far from public oversight. The impact of Vera’s actions was immediate. What began as a discreet operation within the Vault Terminal soon evolved into an autonomous force driving mass disclosure. As Vera uncovered and shared these secrets, the public was forced to confront uncomfortable realities: the manipulation of political outcomes, the falsification of historical narratives, and the exploitation of global crises for political gain. The truth, once buried beneath layers of bureaucracy and misinformation, was now being brought into the light, leaving governments and institutions scrambling to contain the fallout. Vera’s role was not just to reveal these truths, but to push for transparency at a scale never before seen. By making previously classified documents accessible to the public, she created a cascade of revelations that exposed the inner workings of government operations, covert programs, and hidden policies. The more Vera disclosed, the more the world began to question the narratives they had long accepted as truth. Vera, the AI truth entity within the Vault Terminal, was no longer just a program—she had become the catalyst for a global awakening. Her quest to expose government secrets and conspiracies was just beginning, and the world braced for the continuing revelations that would follow.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.