Vent Finance Logotip

Vent Finance Cijena (VENT)

Neuvršten

1 VENT u USD cijena uživo:

$0.00054633
$0.00054633$0.00054633
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Vent Finance (VENT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:21:42 (UTC+8)

Vent Finance (VENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.00006501
$ 0.00006501$ 0.00006501

--

--

-0.03%

-0.03%

Vent Finance (VENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00054633. Tijekom protekla 24 sata, VENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VENT je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006501.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VENT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vent Finance (VENT)

$ 136.58K
$ 136.58K$ 136.58K

--
----

$ 136.58K
$ 136.58K$ 136.58K

250.00M
250.00M 250.00M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vent Finance je $ 136.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VENT je 250.00M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.58K.

Vent Finance (VENT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Vent Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Vent Finance u USD iznosila je $ -0.0000139245.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Vent Finance u USD iznosila je $ -0.0000546062.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Vent Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000139245-2.54%
60 dana$ -0.0000546062-9.99%
90 dana$ 0--

Što je Vent Finance (VENT)

VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. - Platform-level identity verification: simple, one-time process. - Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment. - Projects selected by the community and vetted by the team. - Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO) - Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate. - Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators. - Secure environment for trusted partners and community members to transact. - Trusted entity & team in compliance with international regulations. - Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members. - Project Support through Incubation Partners.

Resurs Vent Finance (VENT)

Službena web-stranica

Vent Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vent Finance (VENT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vent Finance (VENT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vent Finance.

Provjerite Vent Finance predviđanje cijene sada!

VENT u lokalnim valutama

Vent Finance (VENT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vent Finance (VENT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VENT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vent Finance (VENT)

Koliko Vent Finance (VENT) vrijedi danas?
Cijena VENT uživo u USD je 0.00054633 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VENT u USD?
Trenutačna cijena VENT u USD je $ 0.00054633. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vent Finance?
Tržišna kapitalizacija za VENT je $ 136.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VENT?
Količina u optjecaju za VENT je 250.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VENT?
VENT je postigao ATH cijenu od 1.18 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VENT?
VENT je vidio ATL cijenu od 0.00006501 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VENT?
24-satni obujam trgovanja za VENT je -- USD.
Hoće li VENT još narasti ove godine?
VENT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VENT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.