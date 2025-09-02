Vent Finance (VENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najniža cijena $ 0.00006501$ 0.00006501 $ 0.00006501 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.03% Promjena cijene (7D) -0.03%

Vent Finance (VENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00054633. Tijekom protekla 24 sata, VENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VENT je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006501.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VENT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vent Finance (VENT)

Tržišna kapitalizacija $ 136.58K$ 136.58K $ 136.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 136.58K$ 136.58K $ 136.58K Količina u optjecaju 250.00M 250.00M 250.00M Ukupna količina 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vent Finance je $ 136.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VENT je 250.00M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.58K.