Veno USD (VUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.992422 $ 0.992422 $ 0.992422 24-satna najniža cijena $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.992422$ 0.992422 $ 0.992422 24-satna najviša cijena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Najviša cijena ikada $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 Najniža cijena $ 0.90303$ 0.90303 $ 0.90303 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) +0.24% Promjena cijene (7D) +0.24%

Veno USD (VUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998627. Tijekom protekla 24 sata, VUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.992422 i najviše cijene $ 1.011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VUSD je $ 1.092, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.90303.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VUSD se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Veno USD (VUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Količina u optjecaju 3.56M 3.56M 3.56M Ukupna količina 3,560,457.40221798 3,560,457.40221798 3,560,457.40221798

Trenutačna tržišna kapitalizacija Veno USD je $ 3.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VUSD je 3.56M, s ukupnom količinom od 3560457.40221798. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.56M.