Veno Finance (VNO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02626323 24-satna najviša cijena $ 0.02760041 Najviša cijena ikada $ 0.521713 Najniža cijena $ 0.01111337 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) +0.65% Promjena cijene (7D) +84.19%

Veno Finance (VNO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02724555. Tijekom protekla 24 sata, VNOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02626323 i najviše cijene $ 0.02760041, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VNO je $ 0.521713, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01111337.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VNO se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +0.65% u posljednjih 24 sata i +84.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Veno Finance (VNO)

Tržišna kapitalizacija $ 14.06M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.38M Količina u optjecaju 515.44M Ukupna količina 1,883,527,229.723987

Trenutačna tržišna kapitalizacija Veno Finance je $ 14.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VNO je 515.44M, s ukupnom količinom od 1883527229.723987. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.38M.