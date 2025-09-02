Veno ETH (VETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,239.1 $ 4,239.1 $ 4,239.1 24-satna najniža cijena $ 4,411.89 $ 4,411.89 $ 4,411.89 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,239.1$ 4,239.1 $ 4,239.1 24-satna najviša cijena $ 4,411.89$ 4,411.89 $ 4,411.89 Najviša cijena ikada $ 4,961.26$ 4,961.26 $ 4,961.26 Najniža cijena $ 1,400.82$ 1,400.82 $ 1,400.82 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.46% Promjena cijene (7D) -1.07% Promjena cijene (7D) -1.07%

Veno ETH (VETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,378.44. Tijekom protekla 24 sata, VETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,239.1 i najviše cijene $ 4,411.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VETH je $ 4,961.26, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,400.82.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VETH se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.46% u posljednjih 24 sata i -1.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Veno ETH (VETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Količina u optjecaju 426.19 426.19 426.19 Ukupna količina 426.1904218511434 426.1904218511434 426.1904218511434

Trenutačna tržišna kapitalizacija Veno ETH je $ 1.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VETH je 426.19, s ukupnom količinom od 426.1904218511434. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.87M.