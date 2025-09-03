VENKO ($VENKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +5.57% Promjena cijene (7D) +10.20% Promjena cijene (7D) +10.20%

VENKO ($VENKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $VENKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $VENKO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $VENKO se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +5.57% u posljednjih 24 sata i +10.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VENKO ($VENKO)

Tržišna kapitalizacija $ 28.48K$ 28.48K $ 28.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.68K$ 47.68K $ 47.68K Količina u optjecaju 597.09B 597.09B 597.09B Ukupna količina 999,663,038,205.8884 999,663,038,205.8884 999,663,038,205.8884

Trenutačna tržišna kapitalizacija VENKO je $ 28.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $VENKO je 597.09B, s ukupnom količinom od 999663038205.8884. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.68K.