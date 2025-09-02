Velvet Unicorn by Virtuals (VU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01677295$ 0.01677295 $ 0.01677295 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) -7.31% Promjena cijene (7D) -19.86% Promjena cijene (7D) -19.86%

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VU je $ 0.01677295, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VU se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -7.31% u posljednjih 24 sata i -19.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

Tržišna kapitalizacija $ 792.54K$ 792.54K $ 792.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 792.54K$ 792.54K $ 792.54K Količina u optjecaju 994.12M 994.12M 994.12M Ukupna količina 994,117,759.3575768 994,117,759.3575768 994,117,759.3575768

Trenutačna tržišna kapitalizacija Velvet Unicorn by Virtuals je $ 792.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VU je 994.12M, s ukupnom količinom od 994117759.3575768. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 792.54K.