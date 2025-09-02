Više o VU

Velvet Unicorn by Virtuals Cijena (VU)

1 VU u USD cijena uživo:

$0.00079745
$0.00079745$0.00079745
-7.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Velvet Unicorn by Virtuals (VU)
Velvet Unicorn by Virtuals (VU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.14%

-7.31%

-19.86%

-19.86%

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VU je $ 0.01677295, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VU se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -7.31% u posljednjih 24 sata i -19.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Velvet Unicorn by Virtuals je $ 792.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VU je 994.12M, s ukupnom količinom od 994117759.3575768. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 792.54K.

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Velvet Unicorn by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Velvet Unicorn by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Velvet Unicorn by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Velvet Unicorn by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.31%
30 dana$ 0-8.27%
60 dana$ 0-71.34%
90 dana$ 0--

Što je Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

Službena web-stranica

Velvet Unicorn by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Velvet Unicorn by Virtuals (VU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Velvet Unicorn by Virtuals (VU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Velvet Unicorn by Virtuals.

Provjerite Velvet Unicorn by Virtuals predviđanje cijene sada!

VU u lokalnim valutama

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Velvet Unicorn by Virtuals (VU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Velvet Unicorn by Virtuals (VU)

Koliko Velvet Unicorn by Virtuals (VU) vrijedi danas?
Cijena VU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VU u USD?
Trenutačna cijena VU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Velvet Unicorn by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za VU je $ 792.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VU?
Količina u optjecaju za VU je 994.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VU?
VU je postigao ATH cijenu od 0.01677295 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VU?
VU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VU?
24-satni obujam trgovanja za VU je -- USD.
Hoće li VU još narasti ove godine?
VU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Velvet Unicorn by Virtuals (VU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.